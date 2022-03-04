По информации сервиса FlightRadar 24, авиакомпания приостановила полеты в Россию со 2 до 10 марта. До приостановки EgyptAir выполнял ежедневные рейсы в неделю в Каир. Перевозчик летает в столичный аэропорт "Домодедово".

С чем связано это решение, неизвестно. Как сообщает АТОР, одна из версий – что оно принято из-за проблем с удорожанием страховки для полетов в РФ после введения санкций.

"Не исключен вариант, при котором перевозчик отказывается от выполнения полетов, поскольку самолет не сможет быть обслужен в российском аэропорту из-за санкций, блокирующих возможность проведения любых работ на воздушных судах иностранного производства силами российских специалистов – на данный момент им закрыт доступ к большинству технической документации производителя", — отмечают в АТОР.

Как подчеркивают в ассоциации, в условиях, когда российские авиакомпании одна за другой отказываются от зарубежных рейсов из опасений потерять флот, а зарубежные приостанавливают полеты в Россию, "уход с рынка Egypt Air негативно скажется на возможности организовать международные поездки для россиян".