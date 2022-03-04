С 6 марта отменены QR-коды при посещении кафе и ресторанов, ТРЦ, непродовольственных рынков, салонов красоты, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, музеев и кинотеатров.

Возобновляется работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров, фуд-кортов, а также раздача Wi-Fi в торговых центрах.

Сняты ограничения по заполняемости залов, продлевается работа общепита до 1:00.

С 14 марта в обычном режиме заработают МФЦ.

При этом сохраняется масочный режим, продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также на работу ночных клубов и кальянных.

Жителям Волгоградской области старше 60 лет и неработающим гражданам с хроническими заболеваниями обязательную самоизоляцию заменили на рекомендованную.

С 12 июля 2021 года Волгоградская область ввела систему QR-кодов при посещении объектов развлечений и досуга, таких как ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, театры и концертные организации, передвижные цирки-шапито, гостиницы, бассейны, спортивные организации и музеи.