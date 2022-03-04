"Даже при том, что пандемия научила нас быть осторожными и что никто пока не знает, как будет развиваться ситуация осенью, переворачивается важная страница. Это также символ наших стойкости и упорства перед лицом пандемии, которая не давала нам передышки", — сказал премьер на пресс-конференции в пятницу в Брюсселе, комментируя решение комитета по согласованию, ощутимо облегчившего антикоронавирусный режим в стране.

Комитет по согласованию, в который входят руководители федеральной и региональных властей Бельгии, решил перевести с 7 марта степень эпидемиологической угрозы по шкале коронавирусного "барометра" — "инструмента коммуникации и политической ориентации" в условиях пандемии — в желтую, менее опасную зону, что газета La Libre Belgique расценила как "почти возврат к нормальной жизни".

Участники совещания согласовали отмену ношения масок кроме общественного транспорта и медицинских учреждений. Можно находиться на станции метро, на вокзале или в аэропорту без маски, но, входя в вагон или салон самолета, ее необходимо надевать. В больницах и медицинских центрах также требуется носить маски.

Отпадает необходимость предъявлять в пределах страны Covid Safe Ticket — вакцинный сертификат — всюду, где его требовали раньше: в ресторанах, спортивных залах, на культурных мероприятиях. Теперь он нужен только для путешествий за рубеж.

Снимаются ограничения на количество участников зрелищных и праздничных мероприятий.

Динамика заражаемости COVID-19 и госпитализаций с коронавирусной инфекцией в стране достаточно позитивная. Власти Бельгии считают, что это результат массовой вакцинации и продолжительного жесткого антикоронавирусного режима.

"Мы прошли очень тернистый путь. Мы заплатили тяжелую дань человеческими жизнями: 30 тыс. умерли из-за этого ужасного вируса, который оставит очень глубокий след в некоторых семьях. Если мы будем заботиться друг о друге, мы окажемся способны пройти самые сложные испытания", — резюмировал бельгийский премьер-министр.