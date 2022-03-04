"С 5 марта 2022 года вводятся следующие изменения требований к ПЦР-тестам. Привитым туристам больше не нужно представлять ПЦР-тесты по прибытии на Мальдивы. Также привитым туристам не нужно делать ПЦР-тест при выезде с локальных островов", — говорится в сообщении.

При этом сохраняется требование о необходимости заполнить декларацию здоровья за 48 часов до вылета. Туристам, которые не привиты, или не получили необходимое число доз вакцины, должны по-прежнему предоставлять ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 96 до вылета из аэропорта отправления. Исключение из этого правила – дети до одного года.

Пассажирам, въезжающим на Мальдивы по туристической визе, а также полностью вакцинированным, не нужно проходить карантин по прибытии.

Российская вакцина "Спутник V" одобрена на Мальдивах. После второй дозы прививки до въезда должно пройти не менее 14 дней.