"За февраль мы вряд ли увидим заметное снижение пассажиропотока — ограничения стали появляться в последние дни месяца. В марте ожидаем падения более чем на 1 млн пассажиров", — сказала Сахнова "Интерфаксу". 60% этого объема авиакомпании лишатся из-за вынужденной отмены рейсов в Европу и США, 40% — из-за ограничений на полеты в центральную и южную части РФ, пояснила она.

В марте 2021 года авиакомпании РФ перевезли 6,5 млн человек, годом ранее — 6,4 млн. В допандемийном 2019 году мартовский пассажиропоток был на уровне 8,9 млн человек.

"Цифра (потерь перевозок в марте 2022 года — ИФ) может быть больше (1 млн человек — ИФ), так как российские авиакомпании, в целом, снижают полеты за рубеж, опасаясь риска ареста самолетов", — добавила Сахнова.

Ранее сообщалось о нескольких случаях ареста самолетов российских перевозчиков, арендуемых у иностранных лизингодателей, за рубежом. Так, Boeing 737 авиакомпании "Победа" был арестован в аэропорту Стамбула, Boeing 777 Nordwind — в Мехико. Один из Airbus "Уральских авиалиний" был задержан в Дубае. Несколько авиакомпаний, в том числе S7, на этом фоне отменили все международные рейсы.

Внутренние перелеты не должны сильно снизиться в марте, но международные — сократятся значительно, вероятно — до уровня эпохи разгара пандемии COVID-19, считает аналитик банка "Синара" Анастасия Егазарян. Пока для полетов доступны ОАЭ, азиатские страны, но из-за риска ареста самолетов теоретически сами компании могут отказаться от этих направлений, соглашается она.

По-прежнему открыты такие популярные направления, как Турция, Египет, ОАЭ, Мальдивы, СНГ, перечисляет Сахнова из "ВТБ Капитала". "Более того, Италия собирается открыться для россиян и начала выдавать визы — просто придется лететь транзитом через третью страну, например, Турцию", — добавила она. Однако спрос на зарубежные маршруты, скорее всего, будет ослаблен упавшим рублем, замечает аналитик.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Авиасообщение внутри РФ было также частично ограничено: по решению Росавиации до 8 марта закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны.

Параллельно Евросоюз ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним, а также обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями. По данным консалтинговой компании Cirium, из 980 пассажирских самолетов, которые используют российские авиаперевозчики, более 500 находятся в лизинге иностранных владельцев.