С 4 марта 2022 года отменены QR-коды при посещении гражданами предприятий общественного питания, торговых центров, непродовольственных рынков, салонов красоты, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, а также предварительная запись при посещении МФЦ.

Помимо этого возобновляется работа детских игровых комнат, сняты ограничения на режим работы с 6:00 до 23:00 предприятий общепита. Отменен вахтовый режим работы подведомственных учреждений социального обслуживания Минтруда и Минздрава республики. Также отменены рекомендации по переводу на дистанционный режим работников старше 65 лет или с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что с соответствующими предложениями по отмене ограничений на заседании оперативного штаба выступил главный санитарный врач Северной Осетии Алан Тибилов.