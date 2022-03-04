"Важно не только для Турции, но и для стран, которые вводят эти санкции (против России — ИФ), и их граждан, чтобы воздушное пространство было открыто... как в стратегическом, так и в гуманитарном плане", — приводит газета Yeni Şafak слова Чавушоглу.

Министр добавил, что Анкара принимает меры по безопасной эвакуации граждан Турции с Украины.

Ранее воздушное пространство для российских самолетов закрыли США, Канада, Великобритания и страны Евросоюза из-за военной операции РФ на Украине. В свою очередь Россия запретила полеты авиакомпаниям 36 стран, включая Европу и Канаду.

Пресс-служба Ростуризма ранее сообщила, что власти Египта и Турции не планируют ограничивать въезд российских туристов.