"Андрей Юриков работает в "Победе" с сентября 2014 года и занимает должность заместителя генерального директора по инженерно-авиационному обеспечению — начальника инженерно-авиационной службы", — сообщила представитель "Победы" журналистам.

Как сообщалось, гендиректор "Победы" Андрей Калмыков ранее в пятницу покинул пост по своему личному решению.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". В парке перевозчика 44 Boeing 737-800.