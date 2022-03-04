Из числа назначенных составов 20 — в сообщении с южными городами (Анапа, Адлер, Новороссийск).

Остальные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Липецком, Казанью, а также между Ростовом-на-Дону и Роза Хутор и т.д.

Как отмечают РЖД, чтобы предоставить больше мест пассажирам на других направлениях, в составы 40 регулярных поездов были включены более 50 дополнительных вагонов.

В частности, речь идет о сообщении между Санкт-Петербургом и Мурманском, Вологдой, Пермью и другими городами; а также Москвой в сообщении с Чебоксарами, Саранском, Самарой, Волгоградом, Архангельском и другими городами.