"У нас сегодня созданы предпосылки для снятия многих ограничений: фиксируется снижение заболеваемости, еще ниже опустилось количество госпитализаций. Штамм "омикрон" во многом отступил", — приводит пресс-служба слова Меликова.

При этом руководитель региона подчеркнул, что не отменяются ношение масок в местах массового скопления людей, дезинфекция помещений и тестирование на COVID-19 при проявлении симптомов.

"Также глава республики призвал жителей республики не снижать темпы вакцинации. Он поблагодарил дагестанцев за соблюдение ограничительных мер, которые и позволили добиться положительной динамики в борьбе с коронавирусом", — говорится в сообщении пресс-службы главы.

Отмечается, что на сегодня уже заработали дома торжеств, спортивные залы, стадионы и другие места массового пребывания людей, которые ранее были временно закрыты в целях недопущения распространения коронавируса.