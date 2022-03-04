Обмен и возврат стоимости билетов будет осуществляться в порядке очередности поступления запросов.

Так, 4 марта из Ростова-на-Дону отменены 15 рейсов в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Бишкек, Баку, Псков, Калугу, Новосибирск, Тюмень, Пермь, Нижний Новгород.

Из Краснодара отменено 11 рейсов в Санкт-Петербург, Симферополь, Самару, Махачкалу, Казань, Нижнекамск, Астрахань, Минеральные Воды, Пензу, Омск, Уфу, Челябинск.

Из Минеральных Вод отменены три рейса в Астрахань, Сочи, Уфу.

Также отменены рейсы Москва — Элиста, Санкт-Петербург — Брянск, Екатеринбург — Ростов-на-Дону, Калининград — Ростов-на-Дону, Калуга — Ростов-на-Дону, Челябинск — Ростов-на-Дону, Нижневартовск — Ростов-на-Дону, Нижнекамск — Ростов-на-Дону, Волгоград-Уфа, Нижний Новгород — Минеральные Воды.

Пассажиры отмененных рейсов из Ростова-на-Дону и Краснодара могут совершить перелет из Минеральных Вод, пассажиры отмененных рейсов из Брянска имеют возможность переоформить авиабилеты на рейс с вылетом из Калуги.

Ранее сообщалось, что в связи с осложнением обстановки вокруг Украины с 24 февраля по 2 марта полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. 1 марта Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 8 марта. Полеты ограничены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.