В частности, в регионе отменена обязательная термометрия в торговых центрах, досуговых учреждениях, фитнес-центрах, кинотеатрах и других организациях.

Снимается требование о посещении торговых центров несовершеннолетними только в сопровождении взрослых, а также ограничения на количество человек в одной группе при проведении экскурсий.

Работа детских комнат, аттракционов и тематических парков возобновлена в торгово-развлекательных центрах. В сфере детского отдыха все ограничения также отменяются.

В организациях общественного питание снимается запрет на работу детских комнат, танцевальных площадок, караоке и на проведение тематических вечеров.

"На спортивные мероприятия могут быть допущены зрители при условии сохранения 50% заполнения трибун и рассадки через кресло. Это касается и культурно-досуговых, концертных организаций и театров", — отметил Цыбульский.

Отменяется необходимость предварительной записи при посещении библиотек, архивов, клубов, спортклубов и фитнес-центров.

"Изменения в соответствующий указ уже вносим, он вступит в силу после официального опубликования", — заключил губернатор.