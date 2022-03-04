"Заболеваемость снижается, меньше востребованы COVID-стационары. Такие тенденции позволяют нам сегодня принять решение о снятии большинства ранее введенных ограничений, связанных с COVID-19", — написал Владимиров на своей странице в инстаграме.

При этом он отметил, что мероприятия по эпидпрофилактике сохраняются — масочный режим, температурный контроль в организациях общественного пользования, противокоронавирусная обработка помещений в учебных учреждениях.

Как сообщалось, на фоне спада заболеваемости COVID-19 в Ставропольском крае начали сокращать "ковидный" коечный фонд. Кроме того, требование предъявлять QR-код о вакцинации против коронавируса или о перенесенном заболевании при посещении общественных мест снимается с 1 марта до особого распоряжения. Прекращена обязательная вакцинация. Поликлиники возвращаются к стандартному режиму работы.

С начала пандемии на Ставрополье выявили 185,7 тыс. случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 159,8тыс. пациентов, умерли более 6,8 тыс. человек.