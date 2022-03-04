"С учетом нынешней эпидситуации принято решение отменить QR-коды, а также ограничительные нормы по заполняемости кинотеатров, театров, музеев, концертных залов и заведений общепита", — написал он в телеграме.

Кобзев уточнил, что масочный режим сохраняется "в закрытых помещениях".

"Снятие ограничений, конечно, не означает окончание эпидемии. У нас по-прежнему довольно много заболевших. В госпиталях находятся более 3 тыс. заболевших, а на амбулаторном лечении — почти 30 тыс. человек. Сегодня важно отработать наличие лекарств как в медицинских учреждениях, так и в аптечной сети. Причем не только на ближайшую перспективу, но и на несколько месяцев вперед", — отметил губернатор.