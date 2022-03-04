"Дорогая команда! Сегодня мое последнее обращение к вам в качестве генерального директора "Победы". Я принял непростое решение уйти из нашего проекта", — говорится в письме Калмыкова.

"Я уверен, что за 7 лет команда "Победы" выросла и окрепла настолько, что вы сможете летать сами, без меня. Сегодня компания абсолютно устойчива, на счетах находится рекордный объем денежных средств, у нас отсутствуют кредитные обязательства. И я искренне и с большой благодарностью желаю нашей "Победе" дальнейших успехов", — сказано в письме.

"Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы", — заключил Калмыков.

Калмыков возглавил "Победу" в сентябре 2014 года, до этого несколько месяцев был гендиректором авиакомпании "Добролет" — "дочки" "Аэрофлота", которая была закрыта из-за санкций Евросоюза в связи с полетами в Крым. Ранее занимал пост первого замгендиректора "Аэрофлота" по производству, замгендиректора по коммерции. В 2008-2010 гг. — помощник министра транспорта РФ. В конце 1990-х был коммерческим директором ООО "Институт бизнеса", затем перешел на работу в турфирму Sunrise tour, которую впоследствии возглавил.

Калмыкову 49 лет. Родился в Москве, окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики и Санкт-Петербургский университет гражданской авиации.

Уходу Калмыкова предшествовали сообщения в телеграм-каналах о том, что 24 февраля, в день начала военной операции РФ, топ-менеджер вместе с семьей улетели в Швейцарию. Официальный представитель "Победы" это опровергал, уточняя, что Калмыков вылетел во Франкфурт еще 22 февраля и в ближайшее время вернется в РФ.

Информация о внезапном отъезде Калмыкова вызвала критику со стороны участников заседания комитета по экономической политике Совета Федерации 1 марта. Калмыков был приглашен на это заседание, однако не явился туда — вместо него пришел директор по правовым вопросам "Победы" Алексей Танкевич. Ему пришлось "отбиваться" от претензий участников заседания по поводу отсутствия его руководителя, а также по поводу деятельности самой компании, которая эксплуатирует только американские Boeing 737. Танкевич тогда сообщил, что Калмыков отсутствует "по уважительной причине" — а именно, что он находится в отпуске.

"Победа" является одной из самых (по некоторым оценкам, самой) коммерчески эффективной авиакомпаний в РФ. Даже 2020 год, в разгар кризиса авиаотрасли из-за пандемии COVID-19, "Победа" закончила с чистой прибылью по РСБУ (1,4 млрд руб.), а уже по итогам 2021 года восстановила ее до "доковидного" уровня (4,9 млрд руб.).

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". В парке перевозчика 44 Boeing 737-800.