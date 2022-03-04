"Сервис был важен для российского рынка. Безусловно, будут альтернативы: есть какие-то российские сервисы, появятся и новые. Но в условиях естественной конкуренции наши компании не могли победить западные платформы, потому что они не так удобны, как для отельеров, так и для пользователей", — пояснил член правления "Лиги хостелов", председатель комитета по малым средствам размещения московского отделения "Опоры России" Евгений Насонов.

По его словам, сейчас сложно говорить о будущем российских сервисов по бронированию жилья, так как в условиях изоляции будут меняться и отношение потребителей к путешествиям, и их приоритеты.

В свою очередь, основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов отметил, что доля Airbnb в России значительная, но не самая большая и глобально уход сервиса никак не отразится на рынке краткосрочной аренды.

"В стране есть и другие крупные российские игроки. К тому же Airbnb работает не по всем направлениям. Например, платформа уже давно не функционирует в Крыму. Но никаких проблем у туристов и у крымских хозяев жилья с гостями нет, они просто обращаются к другим сервисам", — сообщил он.

Как рассказал эксперт, хозяева квартир для краткосрочной аренды, как и сами туристы, обычно работают одновременно с несколькими сервисами.

"У кого-то большинство гостей приходит с досок объявлений или сервисов бронирований, у кого-то – с собственных сайтов и соцсетей, для кого-то основной канал – сарафанное радио. Тем хозяевам, у кого основной канал был Airbnb, придется искать альтернативу и зарегистрироваться на других площадках", — сообщил Кузнецов.

Между тем, Насонов добавил, что в сложившейся ситуации в России есть опасения, что вслед за крупными зарубежными компаниями типа Airbnb уйдет и cервис онлайн-бронирования отелей Booking.com

"Сложно прогнозировать, но есть высокая вероятность того, что Booking.com тоже уйдет с российского рынка. Я думаю, что сейчас общественное мнение на западе едино, и у компаний нет вариантов", — заключил он.

В пятницу глава Airbnb Брайан Чески сообщил, что сервис аренды частного жилья приостанавливает деятельность в России и Белоруссии.

Ранее многие ритейлеры и сервисы объявили о приостановке работы на российской территории из-за военной операции на Украине и связанными с ней санкциями. Среди них – Intel, онлайн-сервис компьютерных игр и программ Steam, Apple, британский маркетплейс ASOS, сеть Ikea и многие другие.

Airbnb – американский сервис, позволяющий путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлен более чем в 100 тыс. городов мира.