Согласно опубликованному приказу Минкультуры РФ, с учетом особенностей "омикрон"-штамма коронавируса и улучшения эпидситуации, часть ранее введенных приказов отменяется. В частности, отменяется приказ ведомства, согласно которому максимальная заполняемость залов в музеях и театрах не может быть более 70%. Также посетителям не нужно будет предъявлять QR-код о прохождении вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или получении отрицательного ПЦР-теста.

При этом, согласно документу, сохраняются требования по профилактике коронавируса — термометрия, дезинфекция помещений. Также обязательными остаются для зрителей и работников средства индивидуальной защиты.

С начала ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом количество зрителей в подведомственных Минкультуры РФ театрах и музеях не должно было превышать 70% от максимальной заполняемости зала, а посетителям при посещении необходимо было предъявить QR-код о прохождении вакцинации, о перенесённом в последние полгода заболевании или о том, что они получили отрицательный результат ПЦР-теста.