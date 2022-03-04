"В ходе обсуждений и согласно рекомендациям специалистов, было выработано решение сегодня утвердить отмену большинства ограничений. При этом надо масочный режим сохранить, поскольку инфекция никуда не делась. Есть еще много тех, кто тяжело переносит коронавирус", — приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева.

В частности, "куар-коды отменяются, масочный режим остается", уточняет пресс-служба.

Также пока не снимаются ограничения на проведение массовых мероприятий, за исключением тех, которые проводят органы власти и местного самоуправления.

В числе обязательных требований — усиление дезинфекции в салонах транспортных средств, в местах скопления граждан, на торговых объектах и объектах оказания услуг, выполнения работ.

Остается рекомендация самоизоляции для людей старше 60 лет.

Соответствующий документ размещен на портале органов власти республики в пятницу и вступает в силу с 4 марта.