Согласно сообщению, до 31 мая отменены рейсы на Пхукет из Владивостока, Иркутска и Екатеринбурга.

Причины отмены не уточняются.

Согласно данным сайта авиакомпании, также отменен ряд рейсов из Москвы (Жуковский) в Стамбул до 25 марта.

Авиавласти Таиланда и Турции, в отличие от Евросоюза, не закрывали воздушное пространство этих стран для российских авиакомпаний на фоне ситуации на Украине.

Евросоюз ввел санкции против РФ, касающиеся запрета на поставку в страну гражданских самолетов и запчастей к ним, а также обязывающие разорвать действующие договоры лизинга. Об отзыве нескольких самолетов лизингодателями заявил директор по правовым вопросам "Победы" Алексей Танкевич. До этого источник в авиакомпании сообщал об аресте одного Boeing 737 в аэропорту Стамбула. Об аресте одного Boeing 777 в Мехико из-за аннуляции страховки сообщала Nordwind. Другие российские авиакомпании официально пока не заявляли о таких случаях.