"Сейчас борт в Дубае, идет проверка документов. Мы взаимодействуем с авиавластями ОАЭ", — сказали в пресс-службе.

В настоящее время флот "Уральских авиалиний" составляют 53 Airbus (14 А321, 24 А320, 5 А319, 3 A320neo, 7 А321neo). Все они эксплуатируются на условиях операционного лизинга.

Как сообщалось, Евросоюз опубликовал в ночь с 25 на 26 февраля обновленный пакет санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. Документ, в частности, запрещает поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Лизинговым компаниям запрещено заключать новые контракты с российскими компаниями и необходимо разорвать действующие в течение 30 дней.

Об отзыве нескольких самолетов от лизингодателей накануне заявил директор по правовым вопросам "Победы" Алексей Танкевич. До этого источник в авиакомпании сообщал об аресте одного Boeing 737 в аэропорту Стамбула. Об аресте одного Boeing 777 в Мехико из-за аннуляции страховки также сообщала Nordwind. Другие российские авиакомпании официально пока не заявляли о таких случаях.