Как сообщает пресс-служба перевозчика, на 4 марта запланирован регулярный рейс в Гавану и Пунта-Кану, на 5 марта – в Гавану, на 6 марта – в Пунта-Кану.

Все рейсы приземлятся в столичном аэропорту "Шереметьево".

"Воспользоваться перевозкой заявленными рейсами в Москву могут граждане РФ, находящиеся за рубежом, с билетами в обе стороны, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась. Для переоформления билетов "Аэрофлота" необходимо обратиться в контакт-центр или офисы продаж перевозчика. Для переоформления билетов других российских авиакомпаний пассажирам необходимо обратиться к перевозчику, изначально оформившему авиабилет", — говорится в сообщении.