Полеты будут выполняться по вторникам и субботам.

Канкун – крупный курорт в Мексике, на побережье Ривьера Майя, его аэропорт – второй в стране по объему перевозок.

Как сообщалось, полеты в страны Карибского бассейна сейчас затруднены из-за того, что страны Евросоюза, США и Канада закрыли свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Время полета удлинилось, стоимость билетов возросла. Туроператоры приостановили продажу туров на Кубу, в Мексику и Доминикану. Сейчас идет вывоз туристов из этих стран.