"В официальном письме руководство нацпарка Литвы уведомило нас о расторжении соглашения о сотрудничестве в одностороннем порядке. Политика в данном случае очень быстро победила экологию и прежнее взаимодействие, направленное на сохранение уникальной природы Куршской косы, которая является объектом Всемирного наследия ЮHЕСКО", — сказал Калина.

По его словам, этот отказ от взаимовыгодного сотрудничества никак не скажется на деятельности российского парка. Мы будем активно продолжать работы по сохранению природного и историко-культурного наследия косы в рамках российского законодательства, добавил руководитель.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. На косе действует одна из первых в мире орнитологических станций — полевой стационар кольцевания птиц "Фрингилла".

В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО. Ежегодно нацпарк посещают десятки тысяч туристов. Коса является одним из самых посещаемых мест в Калининградской области.