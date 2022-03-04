"К сожалению, c 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям", — сообщили в компании.

"Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Также пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о нескольких случаях ареста самолетов российских перевозчиков за рубежом. Boeing 737 авиакомпании "Победа" был арестован в аэропорту Стамбула, Boeing 777 Nordwind — в Мехико.

Армянские СМИ со ссылкой на ряд телеграм-каналов накануне сообщали об аресте в Ереване A320 S7. В самой компании это не подтверждали, а представитель министерства территориального управления и инфраструктур Армении Вардан Чилингарян это опровергал. Речь идет о том, "что в Ереване совершил посадку самолет, у которого есть проблемы с документацией для осуществления дальнейшего полета", уточнял он. При этом он не назвал авиакомпанию и страну, откуда прибыл самолет.