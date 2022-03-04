Доля Fraport в ВВСС — 25%. Концессионный контракт исключает продажу этого пакета, сказано в сообщении компании.

"Fraport делает все возможное, чтобы вернуть эти активы, которые в противном случае остались бы в России", — говорится в сообщении.

Fraport оценивает, в какой степени международные санкции против России могут повлиять на ее миноритарный пакет, а также "выводы, которые можно сделать для принятия дальнейших мер".

ВВСС входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия". 25,01% в компании принадлежат ВТБ, еще по 25% у Fraport, инвестиционного фонда Катара и консорциума инвесторов с участием РФПИ, Mubadala и Baring Vostok.