"Следим за ситуацией, при необходимости готовы увеличить количество дополнительных мест", — сообщает холдинг.

Всего с момента закрытия аэропортов на юге страны было назначено свыше 40 дополнительных поездов, в которых пассажирам было предоставлено более 35 тыс. мест.

Продажа билетов на дополнительные места в поездах с юга России ведётся по фиксированным ценам, напоминает компания.

Все южные вокзальные комплексы РФ работают в усиленном режиме. Обслуживание и информирование пассажиров осуществляется штатно, подчеркивают РЖД.