Так, согласно данным сайта перевозчика, отменены рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Египет, Таиланд, Южную Корею.

Авиавласти этих стран, в отличие от Евросоюза, не закрывали воздушное пространство для российских авиакомпаний на фоне ситуации на Украине.

Ранее сообщалось о нескольких случаях ареста самолетов российских перевозчиков за рубежом. Boeing 737 авиакомпании "Победа" был арестован в аэропорту Стамбула, Boeing 777 Nordwind — в Мехико.

Армянские СМИ со ссылкой на ряд телеграм-каналов накануне сообщали об аресте в Ереване A320 S7. В самой компании это не подтверждали, а представитель министерства территориального управления и инфраструктур Армении Вардан Чилингарян это опровергал. Речь идет о том, "что в Ереване совершил посадку самолет, у которого есть проблемы с документацией для осуществления дальнейшего полета", уточнял он. При этом он не назвал авиакомпанию и страну, откуда прибыл самолет.