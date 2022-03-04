"Ситуация, сложившаяся на российском туристическом рынке сейчас гораздо сложнее, чем была в начале пандемии – прежде всего потому, что затронуты абсолютно все сегменты и виды туризма, вся цепочка взаимоотношений с поставщиками и контрагентами, в том числе финансовое взаимодействие. Кроме того, ситуация непрогнозируемая. Если во время пандемии речь шла о серьезном, но временном снижении доходности, то сейчас вопрос о выживании рынка в той конфигурации, которая сложилась за последние 10-15 лет", — сообщает ассоциация.

Среди предлагаемых ей мер – компенсации туроператорам затрат на вывоз туристов из закрытых зарубежных стран, незапланированную оплату билетов и отелей для туристов, оставшихся за рубежом в связи с закрытием авиасообщения с зарубежными странами.

Для преодоления последствий санкций, наложенных на российскую авиаотрасль, АТОР также предлагает властям быстрее согласовывать внутренние и международные рейсы из российских аэропортов для авиакомпаний из дружественных стран, предоставить российским перевозчикам осуществлять внутренние и международные перелеты под флагами других стран, при условии сохранения штата авиакомпании.

"Кроме того, необходимо обеспечить господдержку банкам, предоставляющим депозиты и гарантии для российских туроператоров – членов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA)", — отмечает АТОР.

Также ассоциация предлагает продлить программу туристического кешбэка, выделив на нее дополнительные средства. Отмечается, что спрос на отдых в России после 24 февраля упал в 2-3 раза, и его необходимо стимулировать.

Кроме того, АТОР предлагает применить механизм переноса выплат денежных средств туристам, чьи туры не состоялись из-за введенных ограничений, аналогичный тому, который применялся во время пандемии.

"Необходимо утвердить право туроператора на отсрочку до 2023 года выплат за аннулированные из-за запрета полетов турпродукты и отдельные туристские услуги, при этом в течение этого срока турист имеет безусловное право выбрать на сумму первоначального платежа любой тур или услугу из ассортимента туроператора", — считают в ассоциации.

Ассоциация также предлагает применить к туроператорам те же меры поддержки, что и к IT-компаниям: "в частности, освободить туроператоров в сфере въездного и выездного туризма от налоговых и иных проверок и предоставить следующие налоговые льготы: отмена уплаты НДФЛ в течение 3 лет, снизить ставку страховых взносов во внебюджетные фонды до 7,6% от размера оплаты труда, снизить ставку налога на прибыль до 3%, освободить от уплаты НДС".

Как считают в АТОР, туроператорам необходимы льготные кредиты, которые можно было бы направить в том числе на выплату средств туристам за несостоявшиеся в 2022 году из-за санкций туры, и субсидии на сохранение рабочих мест в размере минимальной оплаты труда.

"Для сохранения относительной стабильности на рынке, снижения рисков безработицы в сфере туризма, АТОР предлагает ввести мораторий на банкротство туроператоров до конца 2023 года, мораторий на совершение исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения решений судов по исполнительным листам в отношении туроператоров до конца 2023 года и также мораторий на исключение из единого реестра из-за недостаточного размера финансового обеспечения ответственности туроператора. Кроме того, необходим общий мораторий на законодательные акты, существенно меняющие либо ухудшающие условия ведения предпринимательской деятельности в сфере туризма. Речь идет о таких изменениях, как ввод электронной путевки, полная замена отраслевого законодательства и других", — подчеркивают в АТОР.

АТОР также предлагает правительству предоставить туроператорам возможность использовать средства фондов персональной ответственности туроператоров (без обязательств его дальнейшего пополнения) для выплат туристам по несостоявшимся турам из-за отмены полетных программ. И разрешить использование средств резервного фонда для выплаты прямых компенсаций туристам за отмененные туры.