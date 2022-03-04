"Главная причина роста цен – падение курса рубля к мировым валютам. Туроператоры платят отелям в евро в Турции и в долларах в Египте. Средний чек десятидневного тура в Турцию с заездом в конце февраля, включая размещение на двоих в отеле 3*, перелет, трансфер и страховку, составил 73 тыс. рублей. Параметры: 10 дней, «все включено». На двоих. Отель категории 3*. 3 марта такой тур стоил уже как минимум 127 тыс. Цены на самые доступные предложения выросли более чем на 80%", — отмечают в ассоциации.

Отдых в отелях 4 и 5* с системой "все включено" на двоих обойдется в Турции от 177,5 и от 180 тыс. рублей соответственно.

"Тур в Египет с размещением в отеле 3* в конце февраля можно было купить за 81 тыс. рублей на двоих, на ближайшие дни он стоит от 134 тыс. рублей на двоих. Рост цен составил 65%", — добавили в АТОР.

В ассоциации подчеркивают, что горящих туров на обоих самых популярных массовых направлениях отдыха россиян в нынешних условиях ждать не стоит.

Курс рубля к доллару и евро обрушился из-за санкций, введенных против России после начала "спецоперации на Украине".