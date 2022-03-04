"Международный аэропорт Хабаровск сообщает, что по техническим причинам обслуживание пассажиров международных программ лояльности Priority Pass, Diners Club, Lounge Key в бизнес-залах аэропортах временно приостановлено", — говорится в сообщении.

Уточняется, что услугами можно воспользоваться "согласно прейскуранту аэропорта".

Отмечается, что аэропорт работает над восстановлением опции и "надеется в ближайшее время возобновить обслуживание участников международных программ лояльности".

Ранее сообщалось, что аэропорт Хабаровска в 2021 году увеличил пассажиропоток с учетом транзита в 1,4 раза по сравнению с 2020 годом — до 1 млн 787 тыс. пассажиров (82% от уровня "допандемийного" 2019 года).

В сентябре 2021 года в аэропорту Хабаровска началось строительство нового пассажирского терминала международных воздушных линий площадью 20,5 тыс. кв. метров.