"Выяснилось, что самолет с пассажирами направлялся в Ресольют (провинция Нунавут) в запланированную арктическую экспедицию", — цитирует телеканал министра инфраструктуры канадской провинции Дайана Арчи.

Отмечается, что пассажиры хотели попасть в деревню Резольют на территории Нунавут для путешествия в Арктику.

В министерстве транспорта Канады сообщили журналистам, что ситуацией занимаются представители службы "Транспорт Канада" и пограничники. Они проводят проверку возможного нарушения запрета на полеты российским самолетам в воздушном пространстве Канады.

До завершения процедуры воздушному судну запрещено покидать аэропорт. О каких-либо мерах в отношении пассажиров самолета не сообщается.

Канада, как и ряд других стран мира, 27 февраля объявила о закрытии воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний.