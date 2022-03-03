"Из неофициальных источников поступает информация без нотариально заверенного перевода об аннулировании сертификатов летной годности на воздушные суда российских авиакомпаний, зарегистрированные в иностранных реестрах", — говорится в телеграмме, получение которой "Интерфаксу" подтвердили в крупной авиакомпании.

"В этой связи рекомендую межрегиональным территориальным управлениям Росавиации и эксплуатантам обо всех случаях поступления вышеуказанной информации сообщать в Росавиацию и не принимать решений о приостановлении полетов воздушных судов без подтверждения Росавиации", — сказано в документе.

Большая часть гражданской авиатехники в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за рубежом — в основном, на Бермудских островах. Авиакомпании объясняли это тем, что регистрировать самолеты в РФ экономически нецелесообразно, а также тем, что российские организации по техническому обслуживанию и ремонту зачастую не имеют зарубежных сертификатов (европейской EASA или американской FAA), тогда как работы, выполненные по российским документам, за границей нелегитимны.

Как сообщалось, Евросоюз опубликовал в ночь на 26 февраля обновленный пакет санкций против РФ в связи с военной операцией на Украине. Документ, в частности, запрещает поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним. Лизинговым компаниям запрещено заключать новые контракты с российскими компаниями, а действующие в течение месяца необходимо разорвать. Санкции также запрещают поставки в РФ систем и комплектующих, необходимых для производства авиатехники.