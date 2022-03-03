"Минстрой России поддержал наше предложение перенаправить средства", — отметил Шапша.

Как сообщалось ранее, строительство канатной дороги в Калуге перестало быть приоритетным в сложившихся условиях.

В сентябре 2021 года был одобрен инфраструктурный кредит в 1,16 млрд рублей для строительства канатной дороги через реку Оку в центральной части Калуги. Начать возведение дороги планировалось уже в 2022 году. Кончеными точками новой транспортной системы должны были стать комплекс "Квань" и музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.