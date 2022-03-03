В частности , в регионе отменяются ограничения по числу участников и требования предъявлять QR-код о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-тестирования или тестировании на антитела при посещении музеев, кинотеатров, выставок, концертов, культурных, зрелищных, спортивных, массовых деловых и образовательных мероприятий.

Также сняты ограничения на выезды организованных детских групп за пределы региона.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю количество выявленных случаев COVID-19 в регионе снизилось на 57%, в среднем ежеднедневно госпитализируют чуть более 100 человек.