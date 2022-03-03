"Министр подчеркнул, что Россия является дружественной страной и стратегическим партнером для Венесуэлы. Кроме того, он заверил российскую сторону, что Венесуэла остается безопасным направлением и готова дальше принимать российских туристов", — говорится в сообщении.

По словам министра, венесуэльская сторона продолжает осуществлять авиасообщение с Россией и сегодня перелет можно осуществить рейсом авиакомпании Conviasa.

"Решение о введении временных ограничений на полеты российских авиакомпаний встраны Латинской Америки, а именно в Венесуэлу, Кубу, Мексику и Доминиканку, является вынужденным и связано исключительно с закрытием воздушного пространства ряда стран. Надеемся на скорое разрешение ситуации и восстановление взаимных туристических обменов с регионом, который является популярным направлениям отдыха российских туристов", — отметила по итогам звонка глава Ростуризма.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, Венесуэлу в 2021 году посетило 8,1 тыс. россиян, из них 5,3 тыс. с целью туризма.