"100% иностранцев отказались от бронирований. Люди из других регионов страны тоже отменяют. Во-первых, закрыт аэропорт в Ростове-на-Дону, во-вторых — негативный внешний фон, многие боятся ехать в приграничную область. Сейчас "выживают" те объекты, которые разместили у себя беженцев из Донбасса, а также те, которые находятся вдоль трассы М-4 "Дон"", — сказала Папиж.

Она отметила, что ассоциация подготовила ряд предложений по мерам поддержки в сложившейся ситуации, которые направлены на снижение расходов отельеров и на сохранение рабочих мест в отрасли.

"В частности, необходимо предоставить отсрочку по уплате арендных платежей для гостиниц, освободить их от имущественного и земельного налога, организациям малого и среднего бизнеса предоставить налоговые каникулы сроком до 6 месяцев. Кроме того, всем предприятиям сферы услуг снизить НДС до 10% на срок не менее 5 лет", — сказала Папиж.

По ее словам, необходимо также снизить компаниям отрасли коммунальные тарифы до уровня тарифов физлиц, а газ и электроэнергию предоставить возможность оплачивать не авансом, а по факту.

"Важно также отменить все коронавирусные ограничения на бизнес, за исключением обязательной вакцинации и масочного режима", — подчеркнула она.

В числе предложений по необходимым мерам, направленным на сохранение рабочих мест, — предоставление субсидий в размере МРОТ на каждого сотрудника, беспроцентные кредиты на выплату зарплат.

"С целью снижения кредитной нагрузки необходимо предоставить кредитные каникулы на срок до 6 месяцев, а также снизить платежи по финансовым обязательствам и после окончания льготного периода", — добавила президент АПИГ.

Папиж отметила, что данные предложения ассоциация направила властям региона, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ростовской области и в Агентство по туризму и деловым коммуникациям.