"Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Самаре городской оперштаб по коронавирусу принял решение разрешить посещение указанных заведений без предъявления QR-кода", — говорится в сообщении.

Уточняется, что необходимость соблюдения масочного режима и санитарно-эпидемиологических мер сохраняется как в общественных местах, так и в городском транспорте.

Как сообщалось, накануне самарские власти приняли решение доверить отмену QR-кодов, действующих для посещения общественных мероприятий в регионе с октября прошлого года, муниципалитетам.

Так, QR коды в четверг отменили и в Тольятти.