"Рекомендовать гражданам воздержаться от поездок в целях туризма и отдыха", — говорится в документе, опубликованном на портале областного правительства в четверг.

Также жителям региона рекомендовано для передвижения по территории Московской области использовать личный транспорт.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с четверга отменяют QR-коды. Также снимаются все ограничения на посещение общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

Ношение масок и соблюдение социальной дистанции все еще является обязательным.

Также по-прежнему нельзя проводить публичные мероприятия, за исключением организуемых органами государственной власти, а для граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим.