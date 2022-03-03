"Воспользоваться им смогли не только пассажиры "Аэрофлота", но и туристы, у которых были обратные билеты других перевозчиков. В настоящее время прорабатываются специальные рейсы из Европы в Россию по ряду других направлений, однако согласование таких рейсов с авиационными властями европейских стран, закрывших для России свое небо, по независящим от нас причинам занимает длительного время. Эта работа ведется в постоянном режиме", — говорится в сообщении.

Ростуризм обещает информировать туристов о согласовании новых специальных рейсов.

"Также всю необходимую информацию о вариантах возвращения домой из стран, закрывших для России свое воздушное пространство, можно узнать на горячей линии Ростуризма и ОНФ по номеру 8 800 200 34 11. Линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Звонок бесплатный", — говорится в сообщении.

По оценке Ростуризма, в Болгарии на момент закрытия авиасообщения находились до 3,5 тыс. российских туристов.