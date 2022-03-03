Так, рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет) запланированы к выполнению на воздушном судне Boeing 737-800 по новым маршрутам (с посадкой для дозаправки): Минск — Актау (техническая посадка) — Шарм-эль-Шейх — Актау (техническая посадка) — Минск; Минск — Актау (техническая посадка) — Хургада — Актау (техническая посадка) — Минск.

"В связи с этим значительно увеличилось полетное время, необходимое количество топлива, расходы за аэронавигационное обслуживание, а также расходы, связанные с двумя дополнительными промежуточными посадками в Актау (Казахстан) при выполнении чартерных рейсов", — отметил авиаперевозчик.

"Учитывая перечисленные обстоятельства, авиакомпания вынуждена повысить стоимость выполнения чартерных рейсов в Египет с 11 марта 2022 года", — добавили в "Белавиа".

Там подчеркнули, что повышение стоимости "произошло по причинам, независящим от авиакомпании, и в равной степени применено ко всем заказчикам чартерных рейсов". Заявляется, что в случае снятия запретов на использование закрытого воздушного пространства и отмены промежуточной посадки авиакомпания "незамедлительно снизит стоимость выполнения чартерных рейсов в Египет в соответствии с реальными затратами".