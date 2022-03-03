"Книга состоит из иллюстраций и кратких описаний 194 видов растений Западного Кавказа. Авторами-составителями выступили научные сотрудники Кавказского заповедника. Издание будет интересно краеведам, гидам и экскурсоводам, оно подходит для изучения растений с детьми. Купить ее можно в фирменных магазинах на курорте", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Курорта Красная Поляна.

Там отметили, что в последние годы на курорте набирает популярность флоритуризм. Это явление, когда люди при планировании отпуска ориентируются на сезон цветения местных растений. Наиболее активный период наблюдения туристов за растениями на Красной Поляне длится с середины мая до октября. Для этого на курорте открыто более 50 км пеших экотроп, оборудованных инфостендами.

Фото: Курорт Красная Поляна

По словам директора по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта Красная Поляна Льва Шагарова, книга выпущена при финансовой помощи курорта в поддержку бережного отношения и сохранения экологии в регионе.

"Охрана окружающей среды и экологическое просвещение – одни из основных целей стратегии устойчивого развития, принятой до 2025 года. Вместе с Кавказским заповедником и Сочинским национальным парком мы заботимся о сохранении биоразнообразия и создаем условия для экотуризма", — заключил он.