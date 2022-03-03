Обмен и возврат стоимости билетов будет осуществляться в порядке очередности поступления запросов.

Так, 3 марта отменены 12 рейсов из Ростова-на-Дону: в Москву (2 рейса), Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Саратов, Астрахань, Нижнекамск, Челябинск, Бишкек, Екатеринбург, Симферополь.

Из Краснодара отмены 9 рейсов: в Воронеж, Москву, Калугу, Санкт-Петербург, Минеральные воды, Казань, Ереван, Омск, Нижнекамск.

Из Минеральных вод отменены рейсы в Минск, Брянск и Воронеж.

Кроме того, отменены рейсы по маршруту Москва-Элиста, Санкт-Петербург — Элиста, Санкт-Петербург — Брянск.

Пассажиры отмененных рейсов из Ростова-на-Дону и Краснодара могут совершить перелет из Минеральных вод, пассажиры отмененных рейсов из Брянска имеют возможность переоформить авиабилеты на рейс с вылетом из Калуги.

Ранее сообщалось, что в связи с осложнением обстановки вокруг Украины с 24 февраля по 2 марта полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. 1 марта Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 8 марта. Полеты ограничены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных вод.