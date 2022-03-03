"Sabre предпринимает немедленные шаги по удалению информации о рейсах "Аэрофлота" из своей глобальной системы распространения (GDS), торговой площадки, используемой туристическими агентствами, туристическими сайтами и корпорациями по всему миру для совершения покупок, бронирования и обслуживания авиабилетов", — сказано в сообщении Sabre.