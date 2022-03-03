В частности, автобусы в Петербург отправляются с автовокзалов Риги, Таллина, финских Лаппеенранты и Хельсинки, а также с автобусной остановки в аэропорту Хельсинки. Автобусы в Москву — только с автовокзала в Риге.

Кроме того, в Москву и Петербург автобусы с пересадкой в Риге, Таллине и Минске отправляются из Берлина, Варшавы, Вильнюса и Праги.

После начала военной спецоперации РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании и Канады закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Авиасообщение внутри РФ также частично ограничено: по решению Росавиации до 8 марта закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что в странах, с которыми закрыто авиасообщение, могут находиться около 30 тыс. российских туристов.

Ecolines — один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. До введения коронавирусных ограничений он выполнял из Санкт-Петербурга более 20 ежедневных отправлений, связывая его и 190 городов в 19 странах Балтии, Скандинавии и Европы прямыми и стыковочными рейсами.