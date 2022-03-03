"В Подмосковье с 4 марта отменяют QR-коды. Также снимаются все ограничения на посещение общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции все еще является обязательным.

Также по-прежнему нельзя проводить публичные мероприятия, за исключением организуемых органами государственной власти, а для граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим.