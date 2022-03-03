С началом военной операции РФ на Украине стоимость нефти выросла до многолетних максимумов, что отражается на ценах на авиатопливо.

Ryanair в значительной степени защищена от повышения цен благодаря долгосрочным контрактам на поставки 80% используемого топлива, приводит слова CEO авиаперевозчика Майкла О'Лири BBC. Эти контракты заключены до 2023 года. Однако из-за роста цен на оставшиеся 20% топлива дополнительные расходы составят около 50 млн евро, ожидает компания.

О'Лири прогнозирует, что цены на авиабилеты в пиковые месяцы — с июня по сентябрь — будут на 10-15% выше, чем до пандемии коронавируса.

С аналогичным предупреждением ранее выступил глава британского подразделения французской Air France-KLM Фахми Махджуб. По его словам, значительно выросли расходы авиакомпании на топливо и аэропортовые сборы, из-за этого повышение цен на билеты "совершенно неизбежно".