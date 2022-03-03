"При посещении большинства общественных мест QR-коды больше не понадобятся. В музеях, театрах, фитнес-центрах, торговых комплексах, кинотеатрах, салонах красоты посетители должны находиться в масках, но QR-код у них не спросят", — говорится в сообщении.

Плановая медицинская помощь в поликлиниках для взрослых возобновлена, но в этом случае QR-код пригодится.

С 15 ноября 2021 года в регионе действовала система QR-кодов при посещении объектов развлечений и досуга, таких как ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, театры и концертные организации, передвижные цирки-шапито, гостиницы, бассейны, спортивные организации и музеи.

На вход в фитнес-клубы, стоматологические клиники, бани, бассейны и кинотеатры, которые имеют паспорта коллективного иммунитета, требования не распространялись.