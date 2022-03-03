"Формула-1" может подтвердить, что она расторгла свой контракт с промоутером Гран-при России. Это означает, что в будущем в России гонка не пройдет", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Формулы-1" в четверг.

На прошлой неделе сообщалось, что после консультации с Международной автомобильной федерацией (FIA) и командами было принято решение не проводить Гран-при России в 2022 году, однако тогда о разрыве контракта не говорилось.

"Мы наблюдаем за развитием событий на Украине с грустью и шоком и надеемся на скорое и мирное разрешение текущей ситуации", — говорилось в заявлении "Формулы-1", опубликованном 25 февраля.

Гран-при "Формулы-1" планировалось провести в сентябре 2022 года в Сочи.