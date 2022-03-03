Как следует из нескольких приказов ведомства, всего исключено 201 компания. Самая распространенная причина – непредоставление сведений о финансовом обеспечении на новый срок.

Три компании исключены из реестра в связи с предоставлением заявления о прекращении туроператорской деятельности, еще две – в связи исключением из реестра сферы туроператорской деятельности «международный выездной туризм», одна – в связи с реорганизацией в форме присоединения.

Две компании были исключены в связи с несоответствием должностного лица требованиям, установленным частью третьей ст. 4.1 закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".

Три туроператора исключены из реестра в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

Еще три компании предоставили Ростуризму недостоверные сведения для включения в реестр. Одна исключена в связи с ликвидацией.

Ведомство подчеркивает, что исключение сведений о туроператоре из реестра не освобождает его от обязанности обеспечить туристам оказание входящих в туристский продукт услуг по заключенным договорам.

Всего в едином федеральном реестре туроператоров по состоянию на 3 марта состоят 4180 компаний, среди них 372 – по выездному туризму.