"Я думаю, что летний сезон для рестораторов будет активнее, чем 2021 год. Мир почти весь закрыт для нас. Казань находится в глубине России и не представляет угрозы. Так вот, исходя из этого, мы и ожидаем большой наплыв туристов", — сказала Шарафутдинова.

"К этому времени мы сможем выстроить свою экономическую модель в новых реалиях", — добавила она.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Казань посетили 3 млн туристов, что соответствует допандемийному турпотоку.

Основными точками притяжения туристов в Казани традиционно являются Казанский кремль, пешеходная улица Баумана, исторический комплекс зданий Старо-Татарской слободы, многочисленные музеи города, набережная и аквапарк.